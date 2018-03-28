В течение недели может быть завершена работа над законопроектом, который определит очередность выдачи вкладов клиентам в банках, где есть неисполненные платежи (картотеки), сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект направлен на защиту добросовестных вкладчиков, забирающих свои средства накануне отзыва лицензии из банков, от возможных исков со стороны Агентства по страхованию вкладов.

«Законопроект на данный момент готовится. Какая там идеология будет заложена мы в ходе дискуссии определим. В этом обсуждении и АСВ будет принимать участие, Минфин, Центробанк и депутаты. Надеюсь, что в течение недели мы такой законопроект подготовим. Работа идет интенсивно», - цитирует Аксакова Агентство городских новостей «Москва» .

Также по его словам, помимо введения четкой очередности выдачи средств добросовестным вкладчикам, также необходим контроль над этим.

«Если картотеки не было, то вообще никаких претензий не должно быть, месяц прошел, полмесяца или один день до отзыва лицензии у банка. Потому что есть банки, у которых картотеки не было и они спокойно выполняли свои обязательства, но у них отозвали лицензии, соответственно, какие могут быть претензии к тем, кто забирал вклад, даже если это досрочно происходило. Если была картотека, должна фиксироваться очередность. Но должен быть контроль за фиксацией очередности для того, чтобы выявлять случаи, когда человек сомнительно получил вне очереди свои средства, перемахнувшись с другими, по блату, так сказать», - пояснил Аксаков.