Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Мидзухо Банку (Москва) кредитный рейтинг «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА , кредитный рейтинг Мидзухо Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Мидзухо Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности («a+») ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле, указывают аналитики.

Конечным собственником 99,9% акций российского Мидзухо Банка выступает Mizuho Bank, Ltd. — ключевая структура Mizuho Financial Group Inc., одного из крупнейших финансовых институтов в Японии и мире.

В числе прочего эксперты АКРА указывают на высокие значения обязательных нормативов достаточности капитала российского банка: так, Н1.2 на 1 февраля этого года составляет 57,35%, значение Н1.0 равно 61,27%. Текущий уровень достаточности капитала позволяет Мидзухо Банку выдержать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов (5 процентных пунктов), следует из релиза.

На протяжении нескольких последних лет показатели эффективности деятельности банка имеют стабильно положительные значения.

Согласно данным отчетности по МСФО, по состоянию на 1 июля 2017 года банк практически не имел обесцененных кредитов, что обусловлено проводимой им политикой кредитования. Негативное влияние на оценку риск-профиля оказывает очень высокая концентрация на десяти крупнейших группах связанных заемщиков (более 90% портфеля).



Банк демонстрирует профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценарии АКРА. Позиция по долгосрочной ликвидности оценивается как сильная, что в основном обусловлено краткосрочным характером активных операций Мидзухо Банка и структурой его фондирования.