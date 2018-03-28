Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Внеплановый пересмотр рейтинга связан с анонсированным банком увеличением его эффективной доли в капитале РосЕвроБанка до 92% с последующей консолидацией бизнесов на базе Совкомбанка. Сделка будет закрыта до конца апреля текущего года, уточняется в сообщении агентства .

Рейтинговое действие отражает мнение АКРА о том, что сделка не окажет немедленного воздействия на кредитоспособность Совкомбанка. Аналитики полагают, что до момента фактического объединения бизнесов увеличение доли в РосЕвроБанке не повлияет на оценку собственной кредитоспособности Совкомбанка («a»). «Вместе с тем операционная интеграция, которую планируется завершить в 2019 году, способна позитивно сказаться на оценке бизнес-профиля Совкомбанка вследствие усиления франшизы, роста диверсификации бизнеса, а также снижения стоимости фондирования объединенного банка за счет большего объема текущих счетов компаний. Это может найти отражение в мнении АКРА относительно уровня рейтинга (прогноза по рейтингу)», — говорится в релизе.

АКРА отмечает близкий уровень кредитного качества Совкомбанка и РосЕвроБанка, что позволяет минимизировать интеграционные риски для инвесторов. Агентство указывает, что Совкомбанк имеет значительный опыт приобретения и успешной интеграции банковских активов. Приобретение РосЕвроБанка происходило постепенно, начиная с 2015 года, а ключевые сотрудники Совкомбанка входят в наблюдательный совет РосЕвроБанка и возглавляют комитет по рискам этого банка.



Одновременно АКРА подтвердило кредитный рейтинг «А(RU)» по облигациям Совкомбанка серии БО-05 и присвоило кредитные рейтинги двум выпускам его субординированных облигаций: серии 1B02 — на уровне «BB+(RU)», серии 2В03 — на уровне «BBB(RU)». Оба выпуска субординированных облигаций являются инструментами капитала.