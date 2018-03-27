Верховный суд России 26 марта отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика банка «Унифин» Рашита Сайфутдинова, который снял деньги со счета за четыре дня до отзыва лицензии у банка, пишут «Ведомости».

Сайфутдинов 11 февраля получил в кассе банка деньги в трех валютах: 39 850 долларов, 25 350 евро и 2,6 млн рублей, а 15 февраля Центробанк отозвал у банка лицензию. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий банка, сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка: на момент выдачи денег «Унифину» уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов, говорится в материалах дела. Суды позицию АСВ поддержали.

Вкладчик оспорил их решения в Верховном суде: деньги он получил 11 февраля, а заявку подал 26 января. Кроме того, сказано в материалах дела, банк не исполнял требований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а вкладчик — кредитор первой очереди, так что о предпочтении говорить нельзя.

В начале февраля «Коммерсант» сообщал, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства. При этом, как отмечала газета, добросовестность граждан роли не играет. Так, в рамках банкротства Военно-Промышленного Банка (ВПБ) АСВ подано более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам — физическим лицам. Иски поданы АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств.

АСВ в свою очередь уточняло, что оспаривает в основном три вида сомнительных сделок разорившихся банков. В первую очередь это сделки, направленные на незаконное увеличение реестра требований кредиторов, например попытки включить в реестр фиктивные вклады. Также оспариваются так называемые подозрительные сделки: нерыночные сделки и сделки без оплаты. Третья категория оспариваемых сделок — как раз сделки по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов.

