Верховный суд встал на защиту заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), бравших займы до 2016 года, когда сумма предельной задолженности по займам была ограничена законом, пишет «Коммерсант».



В недавно опубликованном определении Верховного суда указывается, что начисление по истечении срока действия договора займа процентов, установленных им лишь на определенный срок, неправомерно. Такое решение было вынесено по иску МФО «Простоденьги».

Компания пыталась взыскать с заемщика задолженность по договору, заключенному 12 марта 2013 года. Сумма займа составляла 10 тыс. рублей, срок —десять дней, ставка — 2% в день. Дополнительным соглашением стороны продлили срок договора еще на десять дней, однако заемщик свою обязанность по возврату средств не исполнил, уплатив лишь 1,6 тыс. рублей в счет процентов. МФО продолжила начисление процентов по ставке, указанной в договоре, в результате по состоянию на 31 марта 2016 года задолженность по данному займу составила более 494 тыс. рублей. МФО добровольно уменьшила сумму долга до 92 тыс. рублей и попыталась взыскать их в суде.

Районный суд удовлетворил требования МФО, уменьшив в сумму до 87 тыс. рублей за счет пеней. Апелляционный суд оставил данное решение без изменения. Однако заемщик с таким решением не согласился и подал кассационную жалобу.

Верховный суд указал, что возможность установления МФО повышенных процентов обусловлена предоставлением займов на небольшие суммы и на короткий срок. «Иное, то есть установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций», — отмечается в определении суда.

Суд решил, что подход МФО фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, а также об отсутствии ограничений процентов за пользование займом, и отправил дело на новое рассмотрение.

Практика начисления процентов по коротким займам годами ранее была нормой для большинства МФО. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, подобное практически бессрочное начисление процентов на просроченные микрозаймы было довольно распространенной практикой прошлых лет. «Не все граждане доходили до высших судебных инстанций, и с очень многих были взысканы довольно серьезные суммы, набежавшие от первоначального, в общем мизерного краткосрочного займа в 5—10 тысяч рублей», — указывает он.

Решение Верховного суда может исправить ситуацию. Юристы советуют гражданам по такого рода делам ссылаться на определение Верховного суда в судах нижестоящей инстанции.