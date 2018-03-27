Верховный суд РФ подтвердил право кредитных организаций не выдавать клиенту деньги со вклада, если тот не может объяснить происхождение средств и целесообразность операций. Об этом говорится в постановлении высшей инстанции, вынесенном по спору вкладчика Сергея Будника со Сбербанком . Клиент требовал от финучреждения предоставить ему со счета свыше 55 млн рублей наличными.

Суд отметил, что участие банков в борьбе с легализацией преступных средств и финансированием терроризма является наиважнейшей задачей, направленной не только на защиту прав и законных интересов общества и государства, но и самих граждан. Поэтому кредитным организациям даются привилегии по изучению, проверке и анализу всех деловых отношений и сделок клиента. Закон позволяет банку запрашивать любую информацию по сомнительным операциям, а клиент обязан ее предоставить. Если же вкладчик не хочет раскрывать свои деловые секреты, то он может быть ограничен в определенных действиях со своим счетом, указывает ВС.

В рассматриваемом споре истец так и не подтвердил происхождение огромной суммы денег, при этом продолжал настаивать на выдаче ему 55,2 млн рублей именно наличными, тогда как заявитель не был лишен возможности распорядиться деньгами другими способами, указывается в постановлении.



Так, клиент свободно раскидывал сумму по пяти счетам, затем аккумулировал деньги на одном депозите, затем вновь разбивал, но уже на два вклада. В конце концов вкладчик спокойно перевел деньги в другой банк. При этом Сбербанк начислил клиенту все причитающиеся ему проценты за время нахождения у кредитной организации денежных средств.

«Действия истца по непредставлению банку истребованных документов, а также по неоднократному открытию и закрытию счетов, переводу денежных средств на новые счета и их возврату на старые, совершенные им после получения от банка отказа в выдаче наличных денежных средств, свидетельствуют о попытке уклониться от соблюдения процедур обязательного контроля, установленных в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов. С учетом изложенного, судами правильно применены нормы материального права при разрешении настоящего спора», — пришел к выводу ВС РФ.

Таким образом, Сбербанк правомерно затребовал у вкладчика сведения, подтверждающие происхождение денежных средств и экономический смысл операции по выдаче наличных в размере 55,2 млн рублей. Этот запрос согласуется с целями противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и не выходит за пределы полномочий, предоставленных в этой части кредитным организациям, указывает суд.

