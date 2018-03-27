Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта национальным днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в пресс-службе Кремля.

В среду на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Согласно последним данным, при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Во вторник, 27 марта, Владимир Путин прилетел в Кемерово. Он почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, и провел совещание о ликвидации последствий пожара в Кемерове



«Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие», — отметил президент России.



Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в 3 млрд рублей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что единственным решением проблемы с безопасностью торговых центров и других объектов, которые посещает большое количество людей, является введение обязательного страхования ответственности предпринимателей.

