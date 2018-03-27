30 марта 2018 года состоится одно из ключевых событий в мире российского финтеха — конференция FinTech Russia 2018 .

Главная тема этого года — работа с потребителем финансовых услуг в новой цифровой экономике: кейсы и сценарии.

Цифровая трансформация финансового сектора не случилась до сих пор лишь потому, что все игроки заняты борьбой за клиента. Все вынуждены быть эффективными в конкретную минуту. А значит — нет времени подумать о том, как можно совершить тот самый «квантовый скачок». FinTech Russia дает это время.

Каждый из подходов — «Настоящее: быть эффективными здесь и сейчас» и «Будущее: подумать о сценариях трансформации» — несомненно важны для рынка. Поэтому программа FinTech Russia состоит из двух главных частей: 6 успешных кейсов внедрения технологий сегодня и 4 сценария (моделирования) кейсов возможного завтра.

На открытии конференции:

Сергей Солонин

АФТ

Объяснит, что значит фраза «финтех как бэкенд образа жизни».

Что такого произошло в 2017, и почему мы изменились навсегда?

Алексей Благирев

ВЭБ-Инновации

Трансформация - общество и бизнес, основные вызовы и ограничения цифровой среды

6 лучших кейсов настоящего

Все спикеры будут представлять свои кейсы впервые. Компании поделятся не просто новой технологией (решением) по работе с клиентами, но и обязательно расскажут про стоимость и сроки внедрения, уникальность и эффективность для бизнеса.

Артем Туленов

Altyn Bank (Казахстан)

В кейсе «Как не впустить в банк мошенника?» поделится опытом, как выстроить простой и эффективный процесс удаленной верификации клиентов, увеличив число клиентов и снизив риски мошенничества.

Михаил Гаврилов

Банк «Санкт-Петербург»

Расскажет о том, как запустили цифрового помощника для молодых родителей AIKA. Это новый формат коммуникаций через целевой полезный контент на базе психологического профилирования каждого клиента.

Борис Блохин

Московская биржа

О том, как в условиях большого притока частных инвесторов на финансовые рынки Московская биржа была вынуждена трансформировать классические каналы и способы взаимодействия с клиентами, и что из этого получилось.

Александра Григорьева

Эквифакс

Вы узнаете, как Бюро кредитных историй повысило показатели регистраций и продаж с помощью изменения работы с потребителями. И главное — почему банки создают образ «кредитная история = черный список».

Дарья Верестникова

SafeTech

Как сократить затраты, повысить безопасность и usability для клиентов в Digital? Как перестать отправлять коды подтверждения в мобильный интернет-банк и 3D-Secure? Как снимать деньги в банкоматах без банковской карты?

Олег Ряженов-Симс

Совесть

Как построить кредитный конвейер за 3,5 месяца и выбрать лучшие решения для нового продукта. Реакция рынка: от «зачем это нужно» к «мимикрии» кредиток под карты рассрочки.

4 возможных сценария будущего - цифровая трансформация

Эта часть программы посвящена моделированию, обсуждению возможных сценариев развития финтеха, а также трендам, которые могут перевенуть всю отрасль.

Леонид Новожилов

ВТБ

Сможем ли выдавать кредиты корпоративным клиентам без заявок? Поговорим про открытые и партнёрские данные как источник для «озеленения» и цифровую экосистему и отраслевую экспертизу как обязательное условие.

Андрей Яшунский

PRYTEK

Вы узнаете, что такое bank as a service и каждый ли банк будет следовать такой модели в будущем. Рассмотрим примеры alltech-тренда и узнаем, почему не надо бояться shift-эффекта в будущем.

Роман Постников

oneFactor

Цифровой кредитный конвейер. О новых трендах в сегменте кредитования предприятий малого и среднего бизнеса на основе искусственного интеллекта

Сергей Андрияшкин

Эвотор

Ритейл 4.0: от калькулятора до блокчейна за пару лет

Завершит FinTech Russia неформальный блок, посвященный открытой дискуссии между участниками и представителями проекта «Новая этика».

Антон Читана

MILDBERRY X

Шифтдизайн. Брендинг во время Z

Анна Кронгауз

N+1

Новая этика: свобода выбора и право на ошибку

Оксана Мороз

Шанинка

Можно ли сегодня обрести вечную цифровую загробную жизнь? Что такое «цифровые останки» и почему их умножение становится вызовом для правовой и экономической системы?

Невозможно проводить мероприятие про новые интерфейсы в финтехе и не давать возможности прикоснуться к ним, прочувствовать, как это — «Быть в будущем».

Кроме классической выставочной зоны, на площадке FinTech Russia гости протестируют на себе некоторые решения участников Valley Of Sense, как например:

С помощью технологии от VIARIUM гость сможет сделать покупки в виртуальной реальности и оплатить их специально выпущенной криптовалютой, которая входит в стоимость билета и активируется в VR-магазине. Если процесс «бесплатных» покупок понравится, то можно будет приобрести специально созданные футболки.

Технология Big Banking Brother позволит вам увидеть себя глазами продвинутого Банка, а также получить lifestyle-рекомендации на основании этого профиля. Вы увидите свой психографический профиль, узнаете больше о своих жизненных приоритетах. Участники заранее заполнят онлайн-форму, а на FinTech Russia получат описание профиля.

Благодаря Beelme вы сможете на конференции купить кофе без денег, карт и бесконтактных платежей.

Специально для помощи детям-бабочкам мы разместим плакаты со встроенной технологией бесконтактной оплаты. Поднеся свою банковскую карту к плакату, вы сможете сделать взнос в благотворительный фонд. Проект реализован при поддержке MasterCard, Citibank и Uniteller.

Билеты можно приобрести на сайте .