Деятельность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по признанию недействительными сделок по снятию гражданами своих средств в обанкротившихся банках — это не совсем правильная правоприменительная практика. Необходимо законодательно скорректировать такое положение, заявил первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин на заседании нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что АСВ при проведении предусмотренных законом процедур в коммерческом банке, у которого отозвана лицензия, начинает оспаривать сделки по снятию гражданами средств со счетов в кредитных учреждениях.

«У нас, к сожалению, формируется не совсем правильная правоприменительная практика. Вместо того чтобы реально искать те средства, которые были выведены топ-менеджером банка, выведены куда-то накануне процедуры оздоровления, АСВ идет по самому простому пути: оно просто подает заявление о признании недействительными всех сделок, которые были совершены в течение года до начала этой процедуры», — сказал он.

«То есть я понимаю, что когда речь идет о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, он может обладать инсайдерской информацией, он действительно может куда-то какие-то деньги вывести. Но когда речь идет о простом гражданине, даже если он узнал, что у банка проблемы, и забрал свои деньги, — это его собственные деньги — как можно заставлять его их вернуть? Мне кажется, АСВ пошло немножко не по тому пути… Вот так просто рубить сплеча — это не совсем тот путь», — убежден депутат.

В связи с этим Сидякин предлагает разработать с профильными комитетами Госдумы — по финансовому рынку и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — препятствующие такому положению поправки к законодательству.