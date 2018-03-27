Банк «Возрождение» ожидает 1,6 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2018 года. По мнению председателя правления финучреждения Марка Нахмановича, это пессимистичный прогноз. Об этом он заявил на пресс-брифинге, посвященном финансовым результатам банка за 2017 год по МСФО.

«На текущий год у нас, можно сказать, пессимистичный прогноз по чистой прибыли — около 1,6 миллиарда рублей. Сильное влияние на финансовые результаты оказывает внешний фон. Часть активов бизнеса клиенты разделяли между банками. Это не утрата клиентов», — рассказал он.

Нахманович отметил, что у банка амбициозные цели в части инвестирования в IT и продуктовую линейку.