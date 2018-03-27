Это следует из годовой отчетности банка «Возрождение» по МСФО .

Банк России в апреле 2018 года завершит проверку банка «Возрождение», связанную с кассовыми операциями, операциями по снятию наличных средств клиентами кредитной организации, а также с операциями с Промсвязьбанком.

В банке «Возрождение» при этом отмечают, что в настоящее время кредитной организации не известно о каких-либо существенных замечаниях в ходе проверки, которые бы могли оказать влияние на его финансовое положение или на соблюдение нормативов ЦБ РФ, сообщает ТАСС .

Напомним, в начале 2017 года в кредитной организации прошла комплексная проверка ЦБ. По ее результатам банк получил акт о проверке и предписание на формирование дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, которые были исполнены к концу декабря.