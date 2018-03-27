Чистая прибыль Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора за 2017 год составила 34,423 млн рублей. Такие данные приводятся в отчетности , опубликованной на сайте организации.

Как уточняется, за отчетный период УК ФКБС получила общий доход в размере 77,652 млн рублей, в том числе купонный доход по облигациям составил 42,388 млн, процентный доход по неснижаемому остатку средств на счете — 10,114 млн, положительная переоценка ценных бумаг — 25,15 млн.

Расходы организации за отчетный период составили 41,402 млн рублей, в том числе на оплату труда (с учетом созданных резервов) пришлось 25,441 млн. Отдельно сообщается, что сумма краткосрочных вознаграждений, выплаченных управленческому персоналу в 2017 году, составила 2,507 млн рублей.

Таким образом, прибыль до налогообложения составила 36,25 млн рублей.

Активы УК ФКБС на 31 декабря 2017 года равны 1 млрд 543,55 млн рублей.



ООО «УК ФКБС» было зарегистрировано 12 июля 2017 года. Уставный капитал составляет 1,5 млрд рублей, единственный участник организации — Банк России. В прошлом году Центробанком был запущен новый механизм санации кредитных организаций с участием Фонда консолидации банковского сектора. Крупнейшими такими случаями стали предупреждение банкротства банка «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.