Руководитель портфеля проектов Корпоративного проектного офиса ПАО «АК БАРС» БАНК Наталья Раевская рассказала о правилах эффективного управления проектами в крупной компании. В частности она обозначила отличия проектного управления от операционной деятельности, подчеркнула особенности управления проектами в разных типах организаций и основные проблемы проектов.

Отдельно спикер уделила внимание ключевым компетенциям участников проектной деятельности, современным подходам и принципам проектного управления. «Регулярный контроль ценности проекта, включающий проверку актуальности получаемых результатов, должен проводиться на всем протяжении реализации проекта. Методология проектной деятельности должна адаптироваться к конкретной организации», - подчеркнула Наталья Раевская.

Следующая лекция по блоку «Продвижение проекта» запланирована на 31 марта 2018 года. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться .