Арбитражный суд Москвы на заседании 26 марта объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации ПартнерКапиталБанка. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Лицензия у ПартнерКапиталБанка была отозвана 2 февраля текущего года. «Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — отмечали в Центробанке.



АСВ с 14 февраля осуществляет расчеты с вкладчиками ПартнерКапиталБанка через Россельхозбанк. Объем страховых выплат оценен в 231 млн рублей.