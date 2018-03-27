Анонимные основатели проекта Bitcoiin2Gen, а также актер Стивен Сигал как международный амбассадор вышли из него по окончанию ICO, в ходе которого, по данным группы, удалось привлечь не менее $75 млн.

Представители проекта сообщили, как только Bitcoiin можно будет добывать, основатели назначат одного или нескольких членов сообщества легальными владельцами сайта bitcoiin.com, сообщает Anycoin . Таким образом, предполагается сохранить децентрализацию, отсутствие регулирования и анонимность Bitcoiin.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, Стивен Сигал стал лицом криптовалютного проекта Bitcoiin2Gen в феврале 2018 года. При этом компания подозревалась в продаже незарегистрированных ценных бумаг и напоминала закрытую «криптовалютную пирамиду» BitConnect.