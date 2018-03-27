Голливудский актер Стивен Сигал в феврале 2018 года стал амбассадором криптовалютного проекта Bitcoiin. На днях компании удалось успешно завершить ICO и получить от инвесторов 75 млн долларов в виде токенов, пишет «Коммерсант» .

Во вторник на сайте стартапа появилось объявление о том, что все руководство компании покидает проект. Уходит из него и Стивен Сигал. Как говорится в сообщении, далее проект будет полностью децентрализованным и управлять им никто не будет. Что касается полученных средств, то организаторы проекта уверяют, что инвесторы получат свои монеты bitcoiin в течение десяти дней, как им и было обещано.



Многие СМИ обвиняли теперь уже бывших руководителей Bitcoiin в попытке создания финансовой пирамиды, а комиссии по ценным бумагам штатов Нью-Джерси и Теннесси предписывали остановить деятельность Bitcoiin, так как основатели проекта анонимны, и в нем пользователям предлагают покупать незарегистрированные ценные бумаги. Однако инвесторов это не отпугнуло, теперь же они предоставлены сами себе.

«Bitcoiin переходит от стадии токена к добываемой при помощи майнинга монеты, и мы хотим сообщить, что Bitcoiin, как и оригинальный биткоин, станет истинным open source—проектом. Поэтому мы выражаем благодарность основателям и бренд-амбассадору и желаем им успехов в будущих начинаниях. С этого момента Bitcoiin будет функционировать в пределах своей экосистемы и станет по-настоящему анонимной криптовалютой, у которой не будет контроля одного или нескольких лиц», — говорится в сообщении.