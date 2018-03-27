«Ростелеком» в ближайшие два года может закрыть 20% салонов своей розничной сети, сократив ее до 800 магазинов, рассказал «Коммерсанту» первый вице-президент оператора Владимир Кириенко. В ходе реорганизации примерно половина салонов сменит локацию, а несколько десятков будут открыты совместно с сотовым оператором Tele2.

Розничной сетью «Ростелекома» управляет подконтрольное оператору ООО «Ростелеком — Розничные системы» (РРС). РРС продает смартфоны, другое абонентское оборудование, сим-карты Tele2 («Ростелеком» владеет 45% в этом операторе), услуги связи «Ростелекома» и финансовые продукты. По состоянию на август 2017 года в РРС работали около 5,5 тыс. сотрудников. Предполагается, что после реновации их останется около 5 тыс. человек.

Большинство вопросов абонент может решить дистанционно — через «личный кабинет», мессенджеры и социальные сети или с помощью звонка в контакт-центр, поэтому розничная сеть будет становиться более компактной, пояснили в «Ростелекоме».

В 2018 году «Ростелеком» также планирует открыть несколько десятков салонов в кобрендинге с Tele2, сообщил ранее Кириенко инвесторам. «Мы не объединяем сети, а оцениваем возможности оптимальной модели нашего сотрудничества и в этом направлении», — пояснил он. Представитель Tele2 сообщил, что с «Ростелекомом» уже открыты несколько салонов связи под брендом Tele2.

В «Ростелекоме» видят операционную синергию в том, чтобы одно помещение использовали две компании: в таких салонах возможны и кросс-продажи, когда лояльных абонентов продавцы могут стимулировать пользоваться услугами второго оператора-соседа. В 2017 году «Ростелеком» также рассматривал вопрос увеличения доли в Tele2.



Объем инвестиций в программу оптимизации розничной сети «Ростелекома» составит не менее 900 млн рублей с учетом использования торгового оборудования из закрывающихся салонов, оценивают эксперты.