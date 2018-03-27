Это позволит в будущем добавить на площадку ряд новых активов.
Криптовалютная биржа Coinbase готовится в ближайшие месяцы внедрить поддержку токенов, созданных по стандарту Ethereum ERC20. При этом на данный момент не уточняется, о каких именно криптоактивах идет речь.
Как говорится в сообщении, поддержка ERC20 позволит хранить с помощью сервиса Coinbase Custody целый ряд новых активов, однако не все из них будут доступны для торговли на GDAX или Coinbase. Команда разработчиков намерена дождаться появления более четкой нормативно-правовой базы, прежде чем принять решение о добавлении тех или иных активов ERC20 на GDAX.
Кроме того, поддержка стандарта позволит безопасно восстанавливать активы, по ошибке отправленные пользователями на Ethereum-адреса GDAX и Coinbase.
Новые активы смогут попасть в листинг Coinbase только после того, как будут добавлены на GDAX. Оценка будет производиться по целому ряду параметров, в том числе ликвидности, стабильности цены и другим показателям «рыночного здоровья». Любой из ERC20-активов, появившихся на GDAX, может быть выбран и для добавления на Coinbase.
Скорее всего, в листинге GDAX появится больше новых активов, чем на Coinbase, поэтому их добавление на последнюю не гарантировано.
Внедрение поддержки ERC20 в Coinbase Commerce пока не планируется.
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