Криптовалютная биржа Coinbase готовится в ближайшие месяцы внедрить поддержку токенов, созданных по стандарту Ethereum ERC20. При этом на данный момент не уточняется, о каких именно криптоактивах идет речь.

We’re excited to announce our intention to support the Ethereum ERC20 technical standard for Coinbase in the coming months.



We are not announcing support for any specific assets today. https://t.co/glAjG42tZD pic.twitter.com/S1tPXJcTGH — Coinbase (@coinbase) March 26, 2018

Как говорится в сообщении, поддержка ERC20 позволит хранить с помощью сервиса Coinbase Custody целый ряд новых активов, однако не все из них будут доступны для торговли на GDAX или Coinbase. Команда разработчиков намерена дождаться появления более четкой нормативно-правовой базы, прежде чем принять решение о добавлении тех или иных активов ERC20 на GDAX.

Кроме того, поддержка стандарта позволит безопасно восстанавливать активы, по ошибке отправленные пользователями на Ethereum-адреса GDAX и Coinbase.

Новые активы смогут попасть в листинг Coinbase только после того, как будут добавлены на GDAX. Оценка будет производиться по целому ряду параметров, в том числе ликвидности, стабильности цены и другим показателям «рыночного здоровья». Любой из ERC20-активов, появившихся на GDAX, может быть выбран и для добавления на Coinbase.

Скорее всего, в листинге GDAX появится больше новых активов, чем на Coinbase, поэтому их добавление на последнюю не гарантировано.

Внедрение поддержки ERC20 в Coinbase Commerce пока не планируется.