Президент CBOE Global Markets Крис Конкэннон считает, что рынок уже готов к запуску биржевых продуктов (ETP), привязанных к курсу биткоина. Об этом он написал в новом письме , адресованном американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В письме он попросил финрегулятора не мешать развитию биржевых инвестиционных фондов на основе криптовалют (ETF), поскольку они по своей сути представляют собой то же, что и товарные ETF. CBOE предлагает SEC пересмотреть позицию и оценивать каждый биткоин-ETF по отдельности.

По словам Криса Конкэннона, хотя текущих объемов торгов по фьючерсам на биткоин на биржах CBOE и CME вряд ли хватит для успешной работы с ETP-продуктами со 100-процентной короткой или длинной позицией, CBOE считает, что эти объемы будут расти и в ближайшем будущем достигнут уровней, сопоставимых с фьючерсами других биржевых товаров, когда их можно было бы сделать частью ETP.

По его мнению, механизмы арбитража биткоин-ETF будут работать как и в традиционных ETF, а цена продуктов на ETP будет соответствовать курсу биткоина, и риски манипуляции будут ограничены.