Минфин освободит индивидуальных предпринимателей и самозанятых от необходимости подготовки отчетности за счет специального режима налогообложения, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, для освобождения от отчетности будет внедрен новый специальный режим налогообложения, позволяющий с использованием мобильного приложения автоматически начислять налоги и уплачивать из онлайн с нулевыми издержками для налогоплательщика, сообщает RNS .