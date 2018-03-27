Сбербанк предотвратил мошеннические операции на 40 млрд рублей в 2017 году, сообщил RNS представитель кредитной организации. Аналогичный показатель 2016 года составлял 16 млрд рублей.

«Объем мошеннических операций растет год от года. Если объем предотвращенного мошенничества в 2016 году составил 16 миллиардов рублей, то в 2017 году — 40 миллиардов рублей. При этом объем ущерба для наших клиентов по разным каналам остается на прежнем уровне или снижается. Свести к нулю ущерб для клиентов не удается по причине того, что мошенники часто вынуждают клиентов банка отдавать им деньги добровольно», — сказал он.

По словам представителя Сбербанка, в конце 2017 года на ряд организаций, в том числе финансовых, были организованы массированные кибератаки. Сбербанк отразил 100% попыток атак за счет работы собственного Security Operation Center (SOC).

«По-прежнему актуальна угроза DDoS-атак: за 2017 год банк успешно отразил свыше 40 крупных атак этого типа», — сообщили RNS в банке.

В 2018 году наиболее распространенным способом хищения средств клиентов является использование методов социальной инженерии: «Основными каналами совершения мошеннических действий остаются социальные сети и сайты бесплатных объявлений. Мошенники обманным путем вынуждают клиентов предоставить номера карт, коды подтверждения, а иногда пароли».

В то же время в 2018 году зафиксировано снижение фишинговых рассылок в адрес сотрудников Сбербанка.

«Можно предположить, что это связано с осознанием киберпреступниками того, что практически все фишинговые письма фильтруются эффективно функционирующими и корректно настроенными средствами защиты, применяемыми в Сбербанке, и попросту не доходят до адресатов», — подвели итог в Сбербанке.