Банк «Русский Стандарт» подтвердил участие в тестировании технологии снятии средств с карты на кассах магазинов, сообщили в управлении банка по связям с общественностью.

Сначала клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит PIN-код, далее банк-эмитент карты одобряет покупку и выдачу наличных или только покупку товара. При этом сумма наличных, которые можно снять с карты на кассе в магазине таким способом, ограничена – не более 5 тыс. рублей единовременно, если нет дополнительных ограничений со стороны банка-эмитента, выпустившего карту, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ильи Ломакина-Румянцева, введение услуги позволит снизить риски инкассации наличности и улучшить сервис там, где есть сложности с установкой банкоматов.