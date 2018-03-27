Руководство Банковской группы ЗЕНИТ совместно с представителями ключевого акционера, ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина, представило журналистам новую Стратегию развития до 2020 года.



«Основная цель Стратегии — реализация ключевых инициатив, которые позволят Банку ЗЕНИТ стать более конкурентоспособным, нарастить объемы бизнеса и клиентской базы, обеспечить прибыльность при повышении клиентоориентированности», — отметил в своем выступлении на пресс-завтраке председатель правления Банка ЗЕНИТ Олег Машталяр.



На текущий момент Банковская группа ЗЕНИТ занимает 24-е место среди российских банков по величине собственных средств (43 млрд руб.). Группа представлена в 51 городе России, количество действующих точек обслуживания — около 150.

В Банковской группе ЗЕНИТ трудится около 4 тыс. сотрудников.



Сейчас в состав Группы входит 5 кредитных организаций: головной Банк ЗЕНИТ (г. Москва), Банк «Девон-Кредит» (Республика Татарстан), Липецккомбанк (Липецкая область), Банк ЗЕНИТ Сочи (Краснодарский край) и Спиритбанк (Тульская область). На текущий момент уже начата интеграция банков Группы — она предполагает технологическое и юридическое объединение банков, а также унификацию продуктовой линейки и стандартов клиентского сервиса.



«В 2020 году активными клиентами объединенного Банка ЗЕНИТ будут являться не менее 1 млн физических лиц и 70 тыс. юридических лиц. Чистые активы к этому моменту превысят 300 млрд рублей. При этом, уже начиная с 2018 года, планируется выход Банковской группы на устойчивую прибыль», — пояснил первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Андрей Добрынин.



Начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина Александр Тищенко подробно рассказал о планах компании в отношении Банковской группы. «Являясь ключевым акционером Банковской группы ЗЕНИТ, «Татнефть» предъявляет высокие требования к новой команде и ожидает от Банка выполнения заложенных в новой Стратегии показателей деятельности. Одновременно «Татнефть» оказывает Банковской группе всю необходимую поддержку в реализации намеченных планов и служит гарантом стабильности ее развития», — пояснил Александр Тищенко.