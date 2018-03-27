В России майнерам могут предоставить двухгодичные налоговые каникулы, чтобы простимулировать процесс их регистрации, заявил Анатолий Аксаков.

По его словам, майнеры должны регистрироваться как ИП или юрлица и налогообложение должно на них распространяться. Но чтобы простимулировать процесс, то для майнеров должны быть налоговые каникулы два года.

«Вчера появился еще один законопроект, который должен являться базовым. Мы обсудили его с Володиным и Крашенинниковым. Скорее оба пойдут в пакете. Возможно, на первое чтение пойдет один из них, но на второе и третье чтение оба законопроекта выйдут вместе и в июне-июле все примут», – добавил Аксаков.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в свою очередь заявил, что если принятый законопроект не будет устраивать индустрию, то игроки рынка уйдут в ту юрисдикцию, где им будет комфортно, сообщает Anycoin .