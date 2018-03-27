Глав организаций обяжут раз в пять лет проводить испытания эвакуационных лестниц, которые предназначены для эвакуации людей в случае чрезвычайного происшествия. Сейчас испытываются только пожарные лестницы — для спасателей. Изменения готовит рабочая группа, в которую вошли представители Минюста, МЧС и бизнес-сообщества.

Кроме того, обязательным планируется сделать периодическое освидетельствование состояния средств спасения с высоты. Также, с помощью поправок хотят обязать предпринимателей поддерживать наружные пожарные и эвакуационные лестницы в исправном состоянии и очищать их от снега и наледи зимой, пишут «Известия» .

В Минюсте рассказали, что совместно с МЧС и бизнес-сообществом ведут работу по пересмотру текущих правил противопожарной безопасности. Ведомство провело «более 30 совещаний экспертных рабочих групп», сообщили в пресс-службе министерства. Участие в работе подтвердили в МЧС.

Согласно правилам, уже сейчас «ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы». Об их испытаниях в документе не сказано.