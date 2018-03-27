На заседании делового совета БРИКС в Шанхае была поддержана российская инициатива о создании отдельной структуры, направленной на развитие женского предпринимательства в странах пятерки.

По словам главы российской части ДС БРИКС, президента ТПП РФ Сергея Катырина, российская инициатива создания своего рода женского делового клуба БРИКС для профессионального общения женщин-предпринимателей была выдвинута еще в июле прошлого года на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС.

Также на совете БРИКС принято решение учредить рабочую группу по цифровой экономике, сообщает «Российская газета» . В условиях цифровизации, по словам Сергея Катырина, необходимо решить целый ряд задач, таких, как нормативное регулирование, финансовый контроль, защита данных, формирование IT-инфраструктуры и подготовка кадров с соответствующими компетенциями.