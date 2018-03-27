Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило банку «МБА-Москва» рейтинг кредитоспособности «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении агентства , позитивное влияние на рейтинг оказывает очень высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 февраля текущего года — 54%), сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонте и низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска. Также в качестве позитивных факторов отмечается хорошая диверсификация ресурсной базы по кредиторам (доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составила 4,5% на указанную дату) и приемлемый уровень принимаемых банком валютных рисков.

Ключевыми факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинг, являются существенное изменение вектора развития банка, связанное с финансовыми проблемами материнского банка — азербайджанского ОАО «МБА», что препятствует выполнению целей/КПЭ, заложенных в действующей стратегии развития банка, а также наличие планов у материнского банка по закрытию своих дочерних структур (в том числе банка «МБА-Москва»).

Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказывает значительное сокращение объемов бизнеса: за период с 1 февраля 2016 года по 1 февраля 2018-го активы банка уменьшились в три раза, объем корпоративного кредитного портфеля — в 54 раза (до 313 млн рублей), что во многом связано с переуступкой проблемной задолженности. Объемы привлеченных средств за тот же период сократились в 4,5 раза.

Также ограничивает уровень рейтинга низкий уровень диверсификации активов, связанный с крупными объемами вложений в низкодоходные активы (депозиты сроком от двух до семи дней в Банке России составили около 59% нетто-активов на начало февраля), высокая концентрация активов на связанных с банком сторонах и низкий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности в 2017 году.



Кроме того, агентством отмечаются недостатки в системе корпоративного управления банка и ограниченный спектр инструментов управления кредитными и рыночными рисками, а также слабые конкурентные позиции финучреждения на банковском рынке.