RAEX («Эксперт РА») подтвердило Ставропольпромстройбанку рейтинг кредитоспособности «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, сообщает агентство.



Среди основных факторов, положительно влияющих на рейтинговую оценку, RAEX выделяет приемлемую достаточность собственных средств, а также адекватные показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают высокая обеспеченность ссудного портфеля и высокая диверсификация ресурсной базы по клиентам.

Кроме того, в качестве позитивного фактора аналитики агентства отмечают консервативную инвестиционную политику банка в части размещения средств в ценные бумаги, под залог которых можно привлечь дополнительную ликвидность в рамках сделок РЕПО.

Давление на рейтинг оказывают занимаемые конкурентные позиции на российском банковском рынке при высокой концентрации деятельности на одном регионе. Ограничивают уровень рейтинга слабые показатели рентабельности бизнеса в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности.

Кроме того, отмечается умеренно высокая доля наличных денежных средств в активах и интенсивный наличный денежный оборот, что обусловлено специализацией банка на расчетно-кассовом обслуживании и наличием собственной службы инкассации. Также агентство негативно оценивает умеренно высокую долю ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ, отнесенных к III—V категориям качества, и повышенную иммобилизацию капитала.