Акционеры не влияют на операционную деятельность банка «Возрождение» , реальным исполнительным органом является правление банка и совет директоров. Об этом рассказал председатель правления финучреждения Марк Нахманович.

«Центральный банк пока не убедился в том, что Ананьевы (братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. — Прим. ред. ) исполнили предписание... это предписание — знак акционерам, что ЦБ ждет окончательного решения и неуклонно будет требовать этого исполнения. Акционеры не осуществляют никакого контроля за операционной деятельностью банка «Возрождение». Сегодня реальным исполнительным органом является правление банка и совет директоров. Мы реально управляем банком, не имея никакой связи с акционерами банка», — прокомментировал он.

Марк Нахманович также подчеркнул, что близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital не влияет на текущую деятельность банка «Возрождение». Он отметил, что клиенты нормально реагируют на текущую ситуацию.

Крупнейшим акционером банка «Возрождение» является бывший акционер санируемого ЦБ Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. 6 марта ЦБ направил Ананьеву уже второе предписание, согласно которому он должен снизить долю в капитале банка «Возрождение» до менее чем 10% (сейчас ему через Promvyaz Capital B. V. принадлежит более 50%).