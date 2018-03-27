Один день — 29 марта 2018 года — объединит все самое интересное:

Надзор и новости законодательства — от представителей Банка России, экспертов рынка и профессиональных консультантов.

Развитие бизнеса: способы повышения маржинальности, организация взыскания, нюансы работы с залогами.

Законодательство: риски по новым стандартам, переход на ЕПС.

Технологии на службе микрофинансовых организаций: новые разработки, безопасность и круглые столы от поставщиков.

Компания «ПрограмБанк» выступит на форуме с докладом о проекте в одной из самых крупных микрофинансовых компаний России.



Директор по работе с клиентами компании Виталий Занин расскажет:

Как переходить на ЕПС в условиях меняющегося законодательства.

В чем риски внедрения, когда у заказчика много ИТ-систем.

Как выглядит успешное внедрение в крупной развивающейся компании.

На стенде компании «ПрограмБанк» вы сможете практически познакомиться с нашим решением для МФО « ПрограмБанк.КредитМикро », обсудить последние законодательные изменения и получить рекомендации специалистов.

А на мастер-классе мы покажем на практике, как на решении «Програмбанк.КредитМикро» автоматизировать один из самых сложных участков нового учета – резервы под обесценение.

Ждем Вас на Форуме и на нашем стенде!

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.

Для автоматизации МФО, МКК и КПК компания «ПрограмБанк» предлагает специализированное решение « ПрограмБанк.КредитМикро ». В системе автоматизирована вся деятельность микрофинансового учреждения от рассмотрения заявок до формирования финансовой отчетности. Решение «ПрограмБанк.КредитМикро» обеспечивает учет по новому плану счетов, в соответствии с ОСБУ Банка России.



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.



Среди клиентов компании : МФК «МигКредит», Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонд микрофинансирования Новосибирской области, Московской областной фонд развития микрофинансирования, СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «ГлобалЭксчейндж» и др.

Источник: ПрограмБанк