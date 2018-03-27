Одно из самых насыщенных мероприятий года для микрофинансового рынка — бизнес-форум «MFO RUSSIA FORUM».
Один день — 29 марта 2018 года — объединит все самое интересное:
- Надзор и новости законодательства — от представителей Банка России, экспертов рынка и профессиональных консультантов.
- Развитие бизнеса: способы повышения маржинальности, организация взыскания, нюансы работы с залогами.
- Законодательство: риски по новым стандартам, переход на ЕПС.
- Технологии на службе микрофинансовых организаций: новые разработки, безопасность и круглые столы от поставщиков.
Компания «ПрограмБанк» выступит на форуме с докладом о проекте в одной из самых крупных микрофинансовых компаний России.
Директор по работе с клиентами компании Виталий Занин расскажет:
- Как переходить на ЕПС в условиях меняющегося законодательства.
- В чем риски внедрения, когда у заказчика много ИТ-систем.
- Как выглядит успешное внедрение в крупной развивающейся компании.
На стенде компании «ПрограмБанк» вы сможете практически познакомиться с нашим решением для МФО « ПрограмБанк.КредитМикро», обсудить последние законодательные изменения и получить рекомендации специалистов.
А на мастер-классе мы покажем на практике, как на решении «Програмбанк.КредитМикро» автоматизировать один из самых сложных участков нового учета – резервы под обесценение.
Ждем Вас на Форуме и на нашем стенде!
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.
Для автоматизации МФО, МКК и КПК компания «ПрограмБанк» предлагает специализированное решение « ПрограмБанк.КредитМикро». В системе автоматизирована вся деятельность микрофинансового учреждения от рассмотрения заявок до формирования финансовой отчетности. Решение «ПрограмБанк.КредитМикро» обеспечивает учет по новому плану счетов, в соответствии с ОСБУ Банка России.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.
Среди клиентов компании: МФК «МигКредит», Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонд микрофинансирования Новосибирской области, Московской областной фонд развития микрофинансирования, СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «ГлобалЭксчейндж» и др.
Источник: ПрограмБанк
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