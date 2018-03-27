Объемы кредитования в Татарстане в 2017 году выросли более чем на четверть — до 2,3 трлн рублей. Соотношение объема выданных кредитов с ВРП республики составило 113% против 94% годом ранее, заявил Марат Шарифуллин.

Объем кредитов юрлицам и предпринимателям вырос в 1,3 раза — до 2,1 трлн рублей. Из них 1,7 трлн рублей выдано промышленным предприятиям РТ, сообщает TatCenter .

Жителям республики в прошлом году выдано на 29% больше заемных средств, чем годом ранее — 216 млрд рублей.