Национальный банк Украины (НБУ) отказался продавать украинский Сбербанк белорусскому Паритетбанку, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритетбанк» (Республика Белоруссия) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», — отмечается в релизе.

В декабре 2017 года Паритетбанк направил в Нацбанк Украины пакет документов на покупку 100% украинской «дочки» Сбербанка. Решение о приобретении украинской «дочки» Сбербанка было принято ранее набсоветом кредитной организации «по итогам анализа возможных путей развития банка».