Количество выданных в РФ новых кредитных карт составило в феврале 2018 года 667,6 тыс. штук, увеличившись на 62,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (409,8 тыс.). Такие подсчеты произвело Национальное бюро кредитных историй на основе информации кредиторов, передающих данные в это БКИ.

В феврале самое большое количество новых выданных кредитных карт среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования было отмечено в Москве (39,4 тыс. штук), Московской области (30,5 тыс.), Краснодарском крае (25,7 тыс.), Санкт-Петербурге (22,6 тыс.) и Свердловской области (19,8 тыс. штук). Наименьшее количество кредитных карт было выдано в Забайкальском крае (5,3 тыс. штук), Пензенской (5,5 тыс.), Амурской (5,5 тыс.), Тверской (5,6 тыс.) и Калининградской (5,6 тыс. штук) областях.

Самый заметный прирост выдачи новых кредитных карт по сравнению с февралем 2017 года был зафиксирована в Оренбургской (плюс 134,6%), Саратовской (плюс 113,6%), Тульской (плюс 107,9%) областях, Башкирии (плюс 107,6%), а также в Волгоградской (плюс 103,1%) и Ярославской (плюс 100,5%) областях. Наименьшие темпы роста были отмечены в Бурятии (плюс 7,2%), Якутии (плюс 22,3%), Иркутской области (плюс 22,7%), Забайкальском крае (плюс 24,7%) и Амурской области (плюс 26,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в феврале 2018 года увеличилась на 51,3% и 48,9% соответственно.

«Увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам, в том числе благодаря привлекательным условиям по кредиткам (льготный период по оплате процентов и другие), а также простоте и удобству их использования».



По состоянию на 1 января 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 85 млн заемщиков, которую передают свыше 4,1 тыс. кредиторов, сотрудничающих с этим бюро.

