НАТО высылает семь сотрудников российского постпредства в Брюсселе в связи с «делом Скрипаля». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.



По его словам, высылка дипломатов не меняет политику альянса в отношении России. «Мы по-прежнему будем вести двойной подход — оборону и диалог», — сказал он.



Также Столтенберг сообщил, что совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников РФ на 10 человек. «Численность российских сотрудников составит 20 человек», — отметил он.

Кроме того, стало известно, что три российских дипломата обязаны покинуть Молдавию в течение семи дней. Такое решение приняло во вторник Министерство иностранных дел и европейской интеграции в знак солидарности с Великобританией.

Помимо этого Ирландия вышлет одного сотрудника российского посольства в Дублине, заявил вице-премьер и глава МИД страны Саймон Коувени.