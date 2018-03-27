На доработку законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) понадобится до 1,5 месяца, после этого его внесут в правительство. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.



По его словам, до этого Минфин разрабатывал концепцию закона, а не законопроект. «Законопроект никогда не выходил за стены ЦБ, Минфина и некоторых экспертов. Поэтому мы сейчас реально говорим о том, что его надо заново написать, по всей вероятности», — сказал он.

Моисеев уточнил, что в документ будут внесены пункты о страховании жизни.

Он также отметил, что концепция законопроекта обсуждалась с социальным блоком правительства. «Их замечания тоже обсудили, но я не вижу, честно говоря, там ничего неустранимого», — уточнил замминистра.