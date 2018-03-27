Минфин считает невозможным повышать налоговую нагрузку на ненефтегазовый сектор и тратить допдоходы от роста цены на нефть на дополнительные расходы на инфраструктуру и социальную сферу. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина, сообщает ТАСС .

«При этом по-прежнему считаем невозможным использование на дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор. Это в конечном счете приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили», — сказал он.

По словам министра, источниками дополнительных трат станут доходы от более справедливого расширения налоговой базы, более эффективных бюджетных расходов и от дополнительного роста экономики.