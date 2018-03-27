Litecoin стартап по процессингу платежей LitePay внезапно прекратил свою деятельность. CEO процессингового сервиса LitePay Кеннет Асаре приостановил все операции компании и готовится к ее продаже.

Фонд, который занимается развитием Litecoin, у себя в блоге отметил, что после беседы с основателем и генеральным директором компании Кеннетом Асаре в которой представители фонда выразили озабоченность по поводу «не очень прозрачной природы» LitePay, Асаре заявил, что он решил прекратить операции и планирует продать компанию.

«Кеннет попросил выделить дополнительные средства для продолжения операционной деятельности. Фонд отказался дополнительно финансировать проект, поскольку Кеннет Асаре не смог представить удовлетворительное объяснение куда были потрачены деньги выделенные ранее и отказался предоставить доказательства, которые могли бы подтвердить его предыдущие заявления», - говорится в пояснении Фонда.

Фонд и сам основатель litecoin Чарли Ли выразили сожаление в связи с тем, что поддержали проект на ранних стадиях его существования, сообщает Altcoin .

«Мы приносим наши извинения за то, что эта история заканчивается таким образом, и за недостаточную бдительность», — заявили в Litecoin Foundation.