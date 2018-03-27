Разработчик программного обеспечения Джеймс Стенли сообщил, что расшифровал коды, спрятанные в трех картинах из кубиков Lego американского художника Энди Бауча, и получил за это награду в размере около 0,35 BTC (чуть менее $3 000 по текущему курсу).

По словам Джеймса Стенли, Энди использовал очень интересную схему шифрования. Он создал приватные ключи, взяв SHA256 из строки base58, состоявшей из 30 символов. Это был миниключ.

«Я предполагал, что он использовал SHA256 случайных буквенно-цифровых строк. Затем он закодировал ASCII значения байтов в миниключ как цифры для базовых значений (первоначальное базовое значение для картины на $20 было 2, для $30 – 3, для $40 – 4). После этого он закодировал эти базовые значения, использовав один кубик Lego на число и один цвет для каждого возможного значения. Сама картина – это просто снова и снова повторяющийся закодированный приватный ключ», — поясняет программист.

Чуть ранее об успешной расшифровке ключей в картинах на $20 и $30 заявил пользователь Twitter SopaXorzTaker, сообщает ForkLog .

Картины на $70, $80 и $90 расшифровали анонимные пользователи.

Напомним, как сообщал вчера Банкир.Ру, в галерее Castelli Art Space в Лос-Анджелесе открылась выставка New Money (Новые деньги) местного художника Энди Бауча. По словам художника, в картинах выложены ключи к кошелькам, на которых лежит $10 000 в биткоинах, Dogecoin, Litecoin и других альткоинах, которые он приобрел в 2016 году.