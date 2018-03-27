Одна из крупнейших биткоин-бирж Bitfinex распространила заявление, в котором говорится, что размещение на платформе национальной криптовалюты El Petro не планируется. El Petro (PTR) не только имеет ограниченное использование, но и могла быть создана с целью обхода санкций против правительства Венесуэлы, сообщает биржа.

Statement on the Venezuelan Petro Token (PTR) https://t.co/EWpXGFKfBA — Bitfinex (@bitfinex) March 27, 2018

«У нас никогда не было планов по добавлению PTR или похожих токенов на торговую платформу Bitfinex. В свете санкций США и рисков, связанных с этим продуктам, Bitfinex не будет добавлять и осуществлять транзакции с PTR или другими аналогичными цифровыми токенами», — говорится в заявлении криптобиржи.

Ограничения распространяются на всех пользователей платформы, включая резидентов США. Кроме того, всем сотрудникам Bitfinex и работающим на контрактной основе лицам также запрещаются какие-либо операции с El Petro и другими аналогичными цифровыми токенами, сообщает ForkLog .