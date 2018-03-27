Проект Coingate из Вильнюса, который помогает компаниям в Европе принимать к оплате криптовалюты, подписал соглашение с Prestashop, это приложение для электронной коммерции. Таким образом, партнерство поможет охватить около 80 000 европейских магазинов.

По словам генерального директора Coingate Дмитрия Борисенки, Prestashop имеет идеальную базу для небольших и средних магазинов, которые могут использовать криптовалюты не только как инновационный, но и более дешевый и набирающий популярность способ оплаты (по сравнению с традиционными платежными картами). Также эти площадки получат рекламные преимущества, которые дает тег биткойна.

Он добавил, что оплата криптовалютами безопасна, так как организация защищает продавцов от рисков, связанных с волатильностью курса цифровых денег, сообщает РБК .

Также, в Южной Корее о сотрудничестве заявили крупная биржа Bithumb и платежный сервис Pay's Service. Компании намерены сделать оплату криптовалютами доступной в 6 000 розничных точек в стране. К концу 2018 года цифровые деньги начнут принимать в 8 000 различных кофеен, ресторанов и интернет-магазинов.