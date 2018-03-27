Создание евразийской криптовалюты было бы логично, заявил советник президента по вопросам развития Интернета , председатель экспертной группы ТПП РФ по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко на конгрессе «Блокчейн РФ — 2018», организованном Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

«Основная задача криптовалют — поддерживать межгосударственный расчет. Надо четко понимать, что, пока государства не договорятся и не разрешат, вряд ли можно все это делать в государственном масштабе. Соответственно, самый корректный путь, который мне представляется, — разговаривать с существующими объединениями государств. И в этом плане Евросоюз как модель мог бы очень хорошо показать, как могут работать криптовалюты в международной платежной системе», — заявил Клименко.

