Хакеры, похитившие в конце января 500 млн токенов NEM (XEM) у японской криптовалютной биржи Coincheck, на данный момент смогли отмыть большую часть средств. Судя по анализу записей об онлайн-транзакциях, злоумышленникам удалось отмыть подавляющее большинство токенов с помощью даркнет-каналов.

Таким образом, на прошлой неделе баланс портала, занимавшегося продажей похищенных XEM, уже равнялся нулю, заявили представители L Plus. В фирме также отметили, что конкретно эта страница была запущена 7 февраля, а ее оператор предлагал «обменять украденные токены NEM на другие криптовалюты».

По данным L Plus, вскоре после взлома Coincheck 26 января часть похищенных средств была переведена на сторонний электронный кошелек, не связанный с атакой. Также в середине марта фирма обнаружила, что хакеры отмыли на тот момент 200 млн XEM (порядка $90 млн).

Как сообщает ForkLog , на прошлой неделе NEM Foundation отключила систему автоматического отслеживания похищенных токенов. Этот шаг, по словам представителя токийской фирмы, значительно ускорил процесс отмывания денег и обмена средств на другие монеты.

Эксперты уверены, что сейчас злоумышленники начнут активно выводить в фиат похищенные средства, большая часть которых уже переведена в другие криптовалюты, в том числе биткоин. Предполагается, что для этого хакеры выберут иностранные торговые платформы, которые не столь строго соблюдают нормы AML/KYC.