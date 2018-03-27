По данным SimilarWeb, аудитория крупнейших российских сервисов кешбэка выросла по итогам 2017 года на 141,1%, сообщили в сервисе ePN.

Сам ePN зафиксировал по итогам года трехкратный рост зарегистрированных пользователей, до 1,9 млн, а также рост выручки на 292,2%. Лидирует по числу зарегистрированных пользователей сервис LetyShops с 5,4 млн регистраций. На втором месте — сервис «Копикот.ру» с 2,5 млн зарегистрированных пользователей.

Как отмечают в LetyShops, 37% оборота приходится на AliExpress, остальные 63% — на другие 1183 магазина, представленные в сервисе. Доля таких магазинов растет. У ePN около 90% покупок приходится на AliExpress, но набирают популярность и другие магазины, включая GearBest, Ozon.ru и «M.Видео», сообщает «Коммерсант» .

«Копикот.ру» в 2017 году стремился снизить долю AliExpress в обороте, так как согласно политики китайской онлайн-площадки, «каждый год ставку кешбэка падает все ниже». Сейчас доля AliExpress в обороте не превышает 50%.

Ранее представитель AliExpress сообщал, что официально компания не предоставляет в России услугу кешбэка. Собеседник в компании поясняет, что кешбэк-сервисы работают с партнером AliExpress, который и регулирует размер комиссии.