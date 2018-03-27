Одна из крупнейших в Южной Корее интернет-компаний Kakao официально объявила о создании дочернего отделения Ground X, специализирующегося на блокчейн-технологиях.

Планируется, что Ground X позволит интегрировать все будущие блокчейн-услуги с уже существующими сервисами Kakao, заявили CEO компании Джо Су-ен и Йео Мин-су.

Также, Су-ен опроверг появившиеся ранее слухи о выпуске криптовалюты Kakao Coin и проведении ICO за пределами Южной Кореи, где подобные кампании находятся вне закона, сообщает ForkLog .