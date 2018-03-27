Советник президента РФ Сергей Глазьев заявил, что до конца года одна из стран Евразийского союза запустит национальную криптовалюту.



«Мы в Евразийском экономическом союзе, приняв концепцию цифровой экономики и дорожную карту, работаем над следующим шагом. Может быть, до конца уже этого года одна из стран Евразийского союза сможет заявить о создании национальной цифровой валюты», — заявил он на конгрессе блокчейн, организованном РАКИБ.

По его словам, создание национальной цифровой валюты логическим образом достраивает систему криптовалют и позволяет создать для цифровых денег легальную основу.

«Государство, когда само войдет в цифровую экономику и начнет эмиссию цифровых денег, одновременно вынуждено будет обеспечить и правила обмена этих денег на частные цифровые деньги — криптовалюты или цифровые деньги, обеспеченные реальными активами», — отметил Глазьев.