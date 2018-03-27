Несмотря на существование технической возможности заблокировать мессенджер, вопрос о блокировке должен решать Роскомнадзор, сообщил советник президента по вопросам развития интернета, председатель экспертной группы Торгово-промышленной палаты по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко в кулуарах конгресса Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

«Мы переживаем очень за Telegram. Технически можно заблокировать, технически можно все. Китай же справился. … Техника в этом плане все позволяет, а дальше — желание Роскомнадзора», - цитирует Клименко РИА Новости .

Напомним, 20 марта Роскомнадзор предупредил Telegram о нарушении закона и заявил, что мессенджеру необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Мессенджеру дали 15 дней на то, чтобы предоставить ключи силовикам. На следующий день после предупреждения Роскомнадзора Telegram оспорил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) штраф за отказ выдать данные ФСБ.

В Telegram опасаются, что если ФСБ получит ключи шифрования, то это даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей. В ФСБ, в свою очередь, заявляют, что будут просматривать переписку конкретных пользователей, а если понадобятся данные о большом количестве людей, то для этого будет нужно решение суда.