Вопрос о том, какое ведомство в России будет регулировать блокчейн, дискуссионный, однако без участия государства в этой сфере не обойтись. Об этом заявил на конгрессе по блокчейну, организованном Российской ассоциацией валют и блокчейна, советник президента РФ Герман Клименко.

«Очевидно, чтобы поместить в систему достоверную информацию, должен быть валидатор. Есть мнение, что при блокчейне не будет нотариусов. А кто будет верифицировать информацию, которая попадет в этот несчастный блокчейн?» — рассуждает Клименко.

«Сплошного телевизора не будет, у каждого государства будет, скорее всего, свой сегмент, как мы сейчас примерно договариваемся о хостинге доменов», — пояснил Клименко.



«Участие государства все равно останется, особенно в денежной системе», — подытожил эксперт.