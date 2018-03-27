Московское УФАС России признало недобросовестной наружную рекламу АО «Тинькофф Банк» с использованием утверждения «Лучшая карта с кэшбэком».

Как говорится в сообщении ведомства , при использовании в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных аналогичных рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение.

Кроме того, в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности должно быть указано наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность.

Эта информация «хоть и присутствовала в рекламе, но была размещена таким образом, что совершенно не воспринималась потребителем», пояснили в ведомстве – реклама была расположена на дороге с повышенным скоростным режимом (на Третьем транспортном кольце) и была направлена «только на участников дорожного движения».

«Таким образом, АО «Тинькофф Банк» (рекламодатель) и ООО «Русс Аутдор» (владелец рекламной конструкции) признаны нарушившими [закон о рекламе]. Нарушителям [по рассматриваемой статье этого закона] грозит штраф от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей», – заключили в ФАС.