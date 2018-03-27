В декабре 2017 года Экспобанк завершил сделку по приобретению АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (АО) (Yapi ve Kredi Bankasi A. S.). В рамках проведения премии Achievement Awards, журнал EMEA Finance, освещающий состояние рынков капитала и финансовых рынков в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) признал сделку – лучшей на рынке M&A в 2017 году.

По словам председателя правления, Алексея Санникова: «Номинация «сделка года» - высокая оценка нашей деятельности. Это становится хорошей традицией и еще раз подтверждает нашу компетенцию и профессионализм команды. Сделка была проведена в рамках стратегии банка и направлена на расширение сотрудничества с международными клиентами. Важно, что Экспобанк сохраняет высокий уровень экспертизы при реализации сделок M&A».

В 2016 году Экспобанк также был признан лучшим и получил награду «сделка года» за приобретение российской «дочки» Royal Bank of Scotland (RBS).

Журнал EMEA Finance является международным финансовым изданием и ежегодно выбирает победителя в данной номинации.