Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, зафиксировала очередную кибератаку с использованием вирусов-вымогателей со стороны известной группировки Cobalt, сообщает РИА Новости .



Группа Cobalt проводила фишинговую рассылку от имени компании SpamHaus, которая борется со спамом и фишингом. В письме, отправленном с адреса j.stivens@spamhuas.com (реальный домен «Spamhaus» — spamhaus.org), утверждается, что IP-адреса компании-получателя были заблокированы из-за подозрений в рассылке спама. Авторы письма предлагали жертве перейти по ссылке, которая вела на загрузку документа Microsoft Office с вредоносным вложением.

«Утром 26 марта (ориентировочно в 11:00 мск) центр реагирования на киберинциденты (CERT) Group-IB зафиксировал фишинговую рассылку Cobalt от имени SpamHaus, известной некоммерческой организации, которая борется со спамом и фишингом… Изучив структуру атаки, специалисты отдела анализа вредоносного кода подтвердили, что за рассылкой стоит именно Cobalt», — сообщили в Group-IB.

В конце марта Европол сообщил о задержании в Испании лидера Cobalt, а на Украине — еще одного участника группы, занимавшегося разработкой вредоносного программного обеспечения.

Группа Cobalt стала известна в 2016 году, с ней связывают атаки на ряд банков СНГ и Восточной Европы. Атаки Cobalt начинаются с целевой рассылки фишинговых писем сотрудникам банка.